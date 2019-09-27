التكوين المهني :  دخول أزيد من 200 ألف متربص جديد الاحد المقبل

يتوجه ازيد من 200 ألف متربص جديد للإلتحاق بمقاعد المؤسسات التكوينية عبر التراب الوطني يوم الاحد المقبل.

وكشفت وزارة التكوين والتعليم المهنيين توفير أزيد من 382 ألف منصب بيداغوجي جديد، من بينها 380 ألف في التكوين المهني.

بينما وفرت ذات الوزارة 2.000 منصب آخر في التعليم المهني.

واضاف ذات المصدر أن “أزيد من 68 بالمائة من عروض التكوين المتوفرة تتعلق بتخصصات في قطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني.

كما خصصت الوزارة674 منصب تكويني جديد بالنسبة لتكوين الفئات الخاصة موزعة على 5 مراكز تكوين مهني وتمهين للمعاقين جسديا.

وهذا بكل من ولاية الجزائر، بومرداس، سكيكدة، غليزان، والأغواط.