التكوين المهني.. هذه شروط الزيادة الاستدلالية والالتحاق بالمناصب العليا

حددت الوزارة الأولى، كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية المعدل. ويحدد هذا القرار تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له.

كما تم تصنيف، حسب قرار وزاري مشترك بين الوزير الأول ووزيري المالية والتكوين المهني المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني في الصنف “ب” القسم 2.

وأوضحت الوزارة الأولى، أن الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا يجب أن ينتمون إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية.

كما تم إلغاء أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 رجب عام 1434 الموافق 22 مايو سنة 2013. الذي يحدد تصنيف المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له المعدل والمتمم.

و تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني وشروط الالتحاق بهذه المناصب طبقا للجدول: