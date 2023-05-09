التكوين في اللغة الإنجليزية إلزامي لطلبة الدكتوراه

وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مراسلة إلى مديري المؤسسات الجامعية. أمرتهم بإلزامية تكوين طلبة الدكتوراه في المواد العلمية والتكنولوجيا واللغة الإنجليزية.

وأكدت الوزارة على وجوب حضور الطلبة إلى التكوين وتسجيله وأن كل طالب تغيب عن التكوين سيتم إقصائه من الدكتوراه.

وأمرت الوزارة بضرورة تقييم الطلبة المتكونين، ومتابعة تقييمهم ومسارهم التكوين وتدوينها في محاضر. لتكون مرافقة له طيلة تكوينه في الطور الثالث وإلى غاية حصوله على شهادة الدكتوراه.

وتتكفل اللجنة البيداغوجية الوطنية للمواد، بمرافقة الخلية المكلفة بضمان ومتابعة برنامج التكوين الأولي في الطور الثالث. المحدد في إطار القرار رقم 1419 المؤرخ في 24 ديسمبر 2022، وضمان تكوين طلبة الدكتوراه.

كما تتكفل اللجنة بالمشاركة في تحسين نوعية التعليم ومتابعة وتنسيق النشاطات البيداغوجية، وإعداد حصائل النشاطات من أجل تقديمها إلى مكتب تنسيق اللجنة الوطنية.

وتعمل أيضا على إنشاء شبكة وطنية من المكونين، لكل مادة بهدف تعزيز أي عمل لتجميع الموارد البشرية والوثائقية، وأي عمل آخر يمكن أن يضمن حسن تطبيق برنامج المادة في التكوين الأولي في الطور الثالث.

وتتمثل اللجنة البيداغوجية الوطنية للمواد في اللجنة البيداغوجية الوطنية لامادة التعليمية، واللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة الفلسفة واللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة الإنجليزية”واللجنة البيداغوجية الوطنية لمادة “تكنولوجيات الإعلام والإتصال”.

