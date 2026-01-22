التكوين قبل التعليم..وزارة التربية تحسم الجدل !

أكدت وزارة التربية الوطنية، اليوم الخميس، أن التكوين قبل الإدماج المبرمج لفائدة ثلاث الأطوار تمت برمجته باعتباره شرطا قانونيا للإدماج من أجل الإسراع في تسوية استفادة الأساتذة المعنيين في رتبتهم الجديدة وما يرتبط بها من زيادة في الراتب وذلك في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت وزارة التربية في بيان لها نشرته بناءً على ما عاينته من معلومات غير دقيقة على مواقع التواصل الاجتماعي. وصفحات بعض المنظمات النقابية حول طبيعة التكوين قبل الإدماج المبرمج لفائدة ثلاث فئات، أنه تم برمجة التكوين يوم السبت من كل أسبوع، أربعة أشهر. لاستيفاء الحجم الساعي المتفق عليه بين وزارة التربية الوطنية والمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري. وهو الحد الأدنى للحجم المعمول به الذي يحقق الغرض من التكوين بحجم ساعي يقدر بثمانين 80 ساعة.

كما عملت الوزارة على مراعاة الظرف الخاص بشهر رمضان. حيث تقرر إجراء التربص التطبيقي على مستوى المؤسسات التربوية التي يزاول بها الأساتذة المعنيون مهامهم.

ويأخذ برنامج التكوين بعين الاعتبار المعارف الواجبة للرتبة الجديدة المراد الإدماج فيها.

وفي هذا الشأن، أشارت وزارة التربية إلى أن تمكين المعنيين بالتكوين من الاستفادة من المزايا المرتبطة بالرتبة الجديدة سيتم مباشرة بعد استكمال التكوين.

وردا على بعض التساؤلات بخصوص المعنيين بالتكوين قالت الوزارة:

بالنسبة لسلك أساتذة التعليم الابتدائي

أولا : الأساتذة غير المعنيين بالتكوين حسب رتب ادماجهم ورتبهم الأصلية:

1 رتبة أستاذ التعليم الابتدائي:

أساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والمتربصون الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

معلمو المدرسة الابتدائية الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص

المدرسة الابتدائية الذين يثبتون عشر 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

معلمو المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.

رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول:

الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون الحائزون على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

أساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان:

الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون أقل من 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

معلمو المدرسة الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المرسمون والأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الحائزون على شهادة الماجستير، على الأقل، أو شهادة معادلة لها في الاختصاص المطلوب

الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي:

الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية، الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معادلة لها في

الاختصاص المطلوب

الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ثانيا : المعنيون بالتكوين للإدماج في الرتب الأعلى:

أساتذة المدرسة الابتدائية، للإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول،

الأساتذة الرئيسيون للمدرسة الابتدائية للإدماج في رتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم ثان،

الأساتذة المكونون في المدرسة الابتدائية للإدماج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الابتدائي.

الذين لهم أقدمية من أربع سنوات إلى أقل من سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

بالنسبة لسلك أساتذة التعليم المتوسط:

أولا: الأساتذة غير المعنيين بالتكوين حسب رتب ادماجهم ورتبهم الأصلية

رتبة أستاذ التعليم المتوسط:

أساتذة التعليم المتوسط المرسمون والمتربصون الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

التعليم الأساسي الحائزون على شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

أساتذة التعليم الأساسي الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.

رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول:

الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

أساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون الحائزون على شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

أساتذة التعليم المتوسط الذين يثبتون 7 سنوات فما فوق من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان :

الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون أقل من 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

أساتذة التعليم الأساسي، وأساتذة التعليم المتوسط المرسمون، والأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط:

الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الحاصلون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،

ثانيا : المعنيون بالتكوين للإدماج في الرتب الأعلى:

أساتذة التعليم المتوسط، للإدماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول،

الأساتذة الرئيسيون للتعليم المتوسط، للإدماج في رتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم ثان،

الأساتذة المكونون في التعليم المتوسط، للإدماج في رتبة أستاذ مميز في التعليم المتوسط.

الذين لهم أقدمية من أربع سنوات إلى أقل من سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

بالنسبة لسلك لسلك أساتذة التعليم الثانوي :

أولا: الأساتذة غير المعنيين بالتكوين حسب رتب ادماجهم ورتبهم الأصلية:

رتبة أستاذ التعليم الثانوي :

أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والمتربصون الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

الأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الورشات والأساتذة التقنيون في الثانويات رؤساء الأشغال الذين يثبتون 15 سنة من الخدمة الفعلية بصفة موظف.

رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول:

الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون أقل من 4 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

أساتذة التعليم الثانوي المرسمون الحائزون على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

أساتذة التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان:

الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين يثبتون أقل من أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024

أساتذة التعليم الثانوي المرسمون والأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي:

الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الحائزون على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب

الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي الذين يثبتون سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

ثانيا : المعنيون بالتكوين للإدماج في الرتب الأعلى:

أساتذة التعليم الثاوي، للإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول،

الأساتذة الرئيسيون للتعليم الثانوي، للإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم ثان،

الأساتذة المكونون في التعليم الثانوي، للإدماج في رتبة أستاذ مميز في التعليم الثانوي.

الذين لهم أقدمية من أربع سنوات إلى أقل من سبع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة عند تاريخ 31 ديسمبر 2024.

