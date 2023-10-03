التكوين والتعليم المهنيين..  415  ألف مقعد بيداغوجي هذا الموسم

كشف وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين مرابي، أن القطاع سيوفر أزيد من 415 ألف مقعد بيداغوجي جديد بمناسبة دخول التكوين المهني لموسم 2023-2024. والذي سيكون يوم الـ 8 أكتوبر الجاري والموسوم بشعار “التكوين المهني ورهانات التجديد الإقتصادي”.

وقال مرابي للإذاعة الوطنية، إن “مصالحه جندت كل الوسائل الضرورية لإنجاح الدخول المقبل الذي ستعطى إشارة انطلاقته من ولاية بسكرة بتعداد يقدر 415222 منصب بيداغوجي منهم 604 مقعد في مراكز التكوين المهني لذوي الاحتياجات الخاصة”.

كما أضاف “أن الدخول التكويني يعتبر حدثا مهما نظرا لمساهمة القطاع في تزويد الاقتصاد الوطني باليد العاملة المؤهلة”. ويدخل أيضا في سياق محاوره الأساسية المدرجة في مخطط عمل الحكومة تنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية”. و”المتضمن أساسا تحسين جودة التكوين وتعزيز التعليم التقني والتكنولوجي وربطه بالقطاع الاقتصادي فضلا عن رقمنة وعصرنة القطاع”.

وفي سياق حديثه، أشار الوزير، أن “القطاع يوفر أكثر من 495 تخصص”. “بمجموع 23 شعبة مهنية قابلة للتطور والتحسين عبر أكثر من 1225 مؤسسة تكوينية”. بالإضافة إلى “798 مؤسسة تكوين مهني خاصة موجهة للشباب والباحثين عن التكوين”.

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