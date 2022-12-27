التكوين وتبادل الخبرات محور لقاء عرقاب ووزير التشغيل والتكوين المهني الموريتاني

استقبل وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، وزير التشغيل والتكوين المهني بجمهورية موريتانيا الإسلامية نيانغ مامودو.

والذي يقوم بزيارة إلى الجزائر في إطار أعمال المؤتمر الثالث للوزراء والقيادات المسؤولة عن التعليم والتدريب الفني والمهني في الوطن العربي بالجزائر.

وحسب بيان وزارة الطاقة والمناجم، فلقد تم اللقاء بحضور سفير جمهورية موريتانيا الإسلامية لدى الجزائر واطارات من وزارة التشغيل والتكوين المهني الموريتانية وكذا اطارات من وزارة الطاقة والمناجم.

وناقش الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين الموصوفة بالأخوية، وسبل تعزيزها وتطويرها ولاسيما الجانب المتعلق بالتكوين وتبادل الخبرات في مجال الطاقة والمناجم.

وأكد وزير الطاقة والمناجم، بهذه المناسبة، أن القطاع يولي أهمية كبيرة لتنمية العنصر البشري من خلال التكوين المستمر ومرافقة العمال والاطارات في مسارهم المهني عن طريق المؤسسات التكوينية والمعاهد التابعة للقطاع عبر الوطن.

وأن قطاع الطاقة والمناجم على استعداد لمرافقة موريتانيا في هذا المجال واستقبال التقنيين والاطارات الموريتانية في معاهد التكوين لاسيما معاهد سوناطراك في مجالات المحروقات والتسيير، ومعاهد سونلغاز في مجال انتاج، نقل، توزيع والصيانة الكهربائية.بالإضافة الى إمكانيات تطوير الكفاءات في المجال المنجمي .