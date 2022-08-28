قناة النهار التلاعب بعداد السيارات.. شبكات إجـ.ـرامية تستغل فراغ الأسواق بقلم قناة النهار نشر في 28 أوت 2022 - 21:48 الجزائر شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1cZQe الجزائر اقرأ أيضا "الطارف : عجوز تبكي بحرقة.."راكم شفتو بعينيكم الناس لي اتحرقت..ياربي أنقد البلاصة هاذي قناة النهار 18 أوت نهاركم جديد/ تخويف الأطفال.. تحدي خطير على مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 26 أوت مصالح الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق بواد العنب في عنابة قناة النهار 20 أوت "طالع هابط: الشيخ النوي.. "الله يحفظ بلادنا وأي واحد يعرف قيمة الجزائر مرحبا به قناة النهار 25 أوت موجة حر تصل إلى 47 درجة تحت الظل بداية من الأربعاء على هذه المناطق قناة النهار 08 أوت الجزائر وجهة الحــراقة الأفارقة..تداعيات أمنية تضرب إستقرار البلاد قناة النهار 08 أوت لطفي.. قصة كفيف يتقن 4 لغات يحلم بالدراسة في الخارج قناة النهار 24 أوت نهاركم جديد/ تمارين رياضية لتقوية وتضخيم عضلة الصدر قناة النهار 11 أوت صريح جدا: لهذه الأسباب.. أغلبية الجزائريين يفضلون الذهاب إلى الشاطئ مع الأصدقاء قناة النهار 16 أوت هل يتابع الجزائري خطاب المسؤول؟..وعبر أي وسائط؟ قناة النهار 08 أوت