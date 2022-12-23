التلاعب بنتائج مباريات المونديال.. الفيفا تحسم الموضوع !

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم، موضوع التلاعب بنتائج مباريات منافسة كأس العالم قطر 2022.

حيث أعلن “الفيفا” أن مونديال قطر الذي انتهى يوم الأحد الماضي كان خاليا من كل تلاعب بالمباريات.

وجاء اعلان هيئة الرئيس، جياني انفانتينو، حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها هيئة الحفاظ على النزاهة.

ويُذكر أن المحفل العالمي عرف تتويج المُنتخب الأرجنتيني باللقب على حساب فرنسا في النهائي بركلات الترجيح.