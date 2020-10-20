التلاميذ سيدرسون بالتناوب يومين في حال فاق عددهم 20 في القسم الواحد..فتح الأقسام التحضيرية في 15 نوفمبر

أعلنت، أمس، وزارة التربية الوطنية، عن الشروع في تسجيل التلاميذ المولودين بين 1 جانفي و 31 ديسمبر 2015 في الأقسام التحضيرية، على أن يكون الدخول المدرسي لهذه الفئة يوم 15 نوفمبر المقبل.

وشدّدت الوزارة من خلال التعليمية الموقّعة من طرف الأمين العام، على أن التسجيل في الأقسام التحضيرية، يكون حسب طاقة الاستيعاب، حيث إذا تجاوز عدد التلاميذ 20 تلميذا فسيدرسون بالتناوب يومين بيومين.

وأكدت الوزارة بأنه إذا كان عدد التلاميذ في القسم يتجاوز 20 تلميذا، فيجب تقسيم الفوج التربوي إلى فوجين، يدرس كل فوج فرعي بالتناوب كل يومين، ويتعين تطبيق نفس المخطط الاستثنائي المعتمد لمرحلة التعليم الابتدائي، لا سيما احترام قاعدة التناوب، عندما يكون التلاميذ في قسم التربية التحضيرية 20 تلميذا.

كما يجب إعلام الأولياء بكل طرق التواصل المتاحة بالفوج التربوي الذي ينتمي إليه أبناؤهم قبل التاريخ المحدد للدخول للأقسام التحضيرية.

وحدد تاريخ الدخول المدرسي للأقسام التحضيرية يوم 15 نوفمبر المقبل، ويكون الدخول مثل الأقسام الأخرى، باحترام التدابير الوقائية و”البروتوكول” الصحي.

ويؤطّر الأقسام التحضيرية أساتذة التعليم الابتدائي، وينبغي عند إسناد الأقسام إلى الأساتذة، ضمان توفر جملة من المواصفات، تتمثل في الميل والاستعداد للعمل مع الأطفال في هذه المرحلة من العمر والقدرة على تحمّل نشاط الأطفال الصغار والتحكم في تقنيات تنشيط القسم التحضيري.