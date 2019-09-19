التلاميذ وأولياؤهم يحتجّون في 4 ولايات بسبب الإطعام والاكتظاظ

شهدت، أمس، العديد من ولايات الوطن، احتجاجات للأولياء والتلاميذ، بسبب الاكتظاظ وعدم إدماج المفصولين.

وتسجيل العديد من المشاكل الداخلية، فضلا عن إقصاء أبنائهم من وجبات الإطعام ففي ولاية خنشلة، واصل، أمس.

أزيد من 120 تلميذ مفصول وممنوع مؤقت من إعادة إدماجهم في أقسامهم النظامية، بعد إخفاقهم في النجاح في شهادة البكالوريا.

حيث اعتصموا عند مداخل ثانوية الحاج لخضر في بلدية أولاد رشاش شرق خنشلة، لليوم الثاني، مدعومين بأوليائهم وزملائهم المتمدرسين.

و متسببين في شل الدراسة وإثارة فوضى عارمة داخل وخارج المؤسسة، استدعت تدخل عناصر الشرطة القضائية بأمن الدائرة.

للحيلولة دون وقوع مناوشات أو أعمال عنف وتخريب للممتلكات.

وعبر الأولياء من جهتهم عن استيائهم العميق إزاء ما وصفوه بتعنت إدارة الثانوية، ولجوئها إلى التصلب في التمسك بقرار الفصل.

وعدم فتح نافذة الحوار والتشاور لغرض تأمين عودة من تتوفر فيه الشروط.

للعودة إلى مقاعد الدراسة، مشددين على تمسكهم بدورهم بخيار الاحتجاج المتواصل إلى حين الاستجابة لمطالبهم المشروعة.

من جهتها، أوضحت إدارة الثانوية، أن قضية الفصل في عودة المفصولين وإدماجهم في أقسامهم متروكة بيد مجلس الأساتذة.

و الذي تقرر عقده يوم 22 سبتمبر الحالي، وهو من سيقرر اختيار التلاميذ الذين يحق لهم العودة للدراسة.

طبقا لجملة من الاعتبارات والشروط التي يراها المجلس كافية، للاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي.

وعلى التلاميذ المعنيين وأوليائهم ضبط النفس وانتظار قرار المجلس.

إيفاد لجنة تحقيق بمدرستي «سعيداني» و«عبوط» بديرة والعجيبة في البويرة

أوفدت مديرية التربية في البويرة، بحر الأسبوع الجاري، لجنة تحقيق في خلفية احتجاجات الأولياء.

في كل من مدرسة سعيداني الحاج بديرة جنوب البويرة، بعد تأزم الوضع الداخلي للمؤسسة.

وتوسع جبهة الخلاف بين الأولياء ومدير المؤسسة، الذين طالبوا برحيله عقب خلافاته مع المعلمين.

الشيء الذي انجر عنه تحويل الأولياء لأبنائهم إلى مدرسة أخرى، ولم يبق سوى 04 تلاميذ حسب بيان الأولياء.

وقد سارعت مديرية التربية إلى احتواء الأزمة، بإيفاد لجنة تحقيق لمعرفة أسباب التشنج.

وبالطبع معاقبة المسؤول بالمؤسسة، في حال ثبوت أخطائه عن طريق مجلس التأديب.

قصد استتاب أجواء العمل والدراسة للتلاميذ المتمدرسين.

نفس الأجواء عاشتها مدرسة عبوط محمد اكلي بقرية السماش بالعجيبة شرق البويرة، حيث منع الأولياء أبناءهم من التمدرس.

بحجة الوضع الكارثي الذى تعرفه المؤسسة من كل الجوانب.

وفي ذات السياق، منع، منذ بداية الأسبوع، أولياء تلاميذ متوسطة تازغارت بتقربوست باغبالو شرق البويرة أبناءهم من الدراسة.

للتنديد بما وصفوه بالاكتظاظ الحاصل في الأقسام،مطالبين بحلول استعجالية.

لاسيما وأن العديد من الأقسام على عتبة الامتحانات الرسمية لشهادة «البيام».

أولياء تلاميذ متوسطة «ساكر الصيد» بالمسيلة يحتجون ويغلقون المؤسسة

قام، أمس، أولياء تلاميذ متوسطة الصيد ساكر ببلدية الحوامد جنوب المسيلة، بغلق المؤسسة والتجمهر أمام بوابتها الرئيسية.

على خلفية إقصاء أبنائهم القاطنين بقرى وتجمعات ريفية بالمحصب.

وأم الشمل ومعيزة على مسافات متباعدة من وجبة الإطعام،وأضاف آخرون أن أبناءهم يقطعون مسافات مشيا على الأقدام للوصول إلى المؤسسة.

ليحرموا بعد ذلك من وجبة الإطعام، وأرجعت مصادرنا السبب إلى استقالة مقتصد المؤسسة .

وعدم تعويضه إلى يومنا هذا، مما خلق مشاكل أخرى مرتبطة بالوثائق والفصل في أمور تخص المؤسسة.

وأضاف مصدرنا، أنه من بين 555 تلميذ،هناك 162 تلميذ يستفيدون من وجبات الإفطار،في حين يبقى 400 تلميذ من دون وجبات.

، ولم يخف محدثنا أن الأساتذة والعمال دخلوا في إضراب مفتوح، على خلفية ما تعيشه المؤسسة من نقائص .

ومشاكل متراكمة منذ سنوات، خاصة وأن مؤسستهم كانت ابتدائية وحولت إلى متوسطة، في انتظار تجسيد مشروع متوسطة تعويضية وثانوية.

للقضاء على معاناة تلاميذ المنطقة المتنقلين نحو ثانوية بوسعادة وعددهم يقارب 300 تلميذ.

وشهدت، صبيحة أمس، مديرية التربية لولاية المسيلة، 3 احتجاجات في توقيت واحد.

والبداية بالوقفة الاحتجاجية التي قام بها تلاميذ ثانوية عبد الحميد سعودي، الذين طالبوا بعودتهم إلى مقاعد الدراسة وإيجاد حل لهم.

في ظل رفض الأساتذة بالثانوية التدريس،بحجة الاكتظاظ وغياب السور الخارجي للثانوية مما أدى إلى رشق بعض الشبان أو الأطفال.

، لنوافذ الأقسام بواسطة الحجارة، مما أدى إلى تكسير الزجاج.

وأما الاحتجاج الثاني، فقام به الأساتذة الاحتياطيون، الذين طالبوا بتوظيفهم كأساتذة.

خاصة وأنهم نجحوا في المسابقة، وتم وضعهم ضمن القائمة الاحتياطية.

أما الاحتجاج الثالث فكان لأساتذة المدرسة العليا، الذين تم توجيههم صوب المدارس الابتدائية.

وهم الحاصلون على شهادة أستاذ تعليم متوسط وشهادة أستاذ تعليم ثانوي.

وهو التوجيه الذي رفضه الأساتذة جملة وتفصيلا، هذا وقد حاولت «النهار» الاتصال هاتفيا بوليد بلهوشات مدير التربية لولاية المسيلة.

إلا أنه لم يرد على مكالماتنا.

تعيين مديرة جديدة لإبتدائية «مالك بن أنس» في أدرار يثير احتجاج التلاميذ

طالب أولياء تلاميذ ابتدائية مالك بن أنس في بلدية أدرار والطاقم البيداغوجي والإداري، مدير التربية في الولاية.

بإعادة النظر في قرار تعيين مديرة جديدة، خلفا للمدير الذي نجح في مسابقة المفتشين الإداريين.

وذلك من خلال تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل المدرسة، مشيرين إلى أنه وبعد التحريات.

تبين أن المعنية غير منضبطة وستكون غير قادرة على إدارة شؤون المؤسسة والحفاظ على تصدرها النتائج الدراسية.

ومعبرين عن مخاوفهم من عدم استمرار الانسجام بين الأساتذة فيما بينهم والعمال الآخرين.

ومحذرين من أن تنصيبها سيكون بداية دخول المؤسسة في مرحلة جديدة غير مشجعة، قد تؤدي إلى تقهقرها .

ودخولها في نفق الصراعات بين الأساتذة، آملين من المسؤول الأول عن القطاع.

تعيين مدير قادر على إدارة شؤون المدرسة ما يمكنها من الحفاظ على مكانتها في الوسط التربوي.