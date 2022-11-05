التلاميذ يعودون إلى مقاعد الدراسة غدا والشروع في إجراء الفروض

يستعد غدا الأحد، قرابة 11 مليون تلميذ للعودة إلى مقاعد الدراسة بعد عطلة الخريف التي دامت 10 أيام كاملة.

ومن المنتظر أن يشرع التلاميذ في إجراء الفروض، والتحضير لاختبارات الفصل الأول، التي ستنطلق عبر كل المؤسسات التربوية يوم 4 ديسمبر القادم.

وكان عدد من المؤسسات التربوية قد شرع في إجراء الفروض الأولى بالنسبة للطور الثانوي في بعض المواد الأساسية. في انتظار إجراء الفروض الثانية بداية من هذا الأسبوع.

وفي هذا الصدد، أصدرت وزارة التربية تعليمات أكدت فيها على ضرورة أن تناسب الفروض، مستوى التلميذ المتوسط، حتى تكون فرصة لرفع المعدل.

وسيتم هذه السنة بصفة استثنائية إجراء فرض كتابي محروس واحد في كل مادة تعليمية وفي كل فصل وذلك وفق رزنامة حددت فيها تواريخ الفروض.

وذكرت الوزارة أن إجراء الفروض سيكون نفس الوتيرة التي تم فيها إجراء الفروض السنة الماضية.

وحسب الوزارة، فإنه سيتم في تقويم التحصيل العلمي للتلاميذ، إعتماد “جملة من العناصر. من بينها احتساب المراقبة المستمرة، حرصا على إضفاء المصداقية والموضوعية في تنقيط التلاميذ”.

ويعتمد سلم التنقيط في المراقبة المستمرة على الإنضباط والمواظبة ونشاط التلميذ داخل القسم. إلى جانب احتساب الأعمال التطبيقية، التي ينجزها التلميذ وأدائه اللغوي ومشاريعه البحثية وحبه للمطالعة”.

كما يتم احتساب المعدل الفصلي والسنوي، من خلال “الجمع بين نقاط المراقبة المستمرة والفروض والإختبارات الفصلية”.