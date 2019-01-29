التلفزيون الجزائري: ” البرمجة العشوائية والقرصنة تسببت في عدم تسديد حقوق البث” !

نشر الفزيون الجزائري على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايبسوك بيانا رسميا ردّ من خلاله على تصريحات رئيس الرابطة المحترفة لركة القدم عبد الكريم مدوار بخصوص التأخر المسجل في تسديد حقوق البث.

وذكر الموقع الرسمي للتلفزوين الجزائري أنه بالرغم من الوضع الإقتصادي الصعب إلى أن المؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري كانت ملتزمة بتسديد مستحقاتها المالية للرابطة المحترفة لكرة القدم، بالرغم من فشلها في حماية حقوقها من خلال القرصنة التي تتعرض لها القناة الوطنية، والتي تمنحها الحق في عدم تسديد المستحقات بسبب إنتهاك شروط العقد بين الطرفين.

كما أشار التلفزوين الجزائري إلى إرتفاع عدد المباريات التي تلعب تحت عقوبة “الويكلو”، بالإضافة إلى البرمجة التي تم وصفها بالعشوائية والتي أثرت سلبيا على العوائد المالية للقناة.