التلفزيون الجزائري يخصص تغطية رقمية لمباراة الخُضر وبوليفيا

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري عن تمكين أنصار المنتخب الوطني من متابعة مقتطفات مجريات المباراة الودية التي تجمع “الخضر” بنظيره البوليفي عبر صفحتها الرسمية على الموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.

وأوضح التلفزيون الجزائري أن التغطية الرقمية للمواجهة ستنطلق ابتداءً من الساعة الواحدة صباحاً (01:00)، ما يسمح للجماهير بمتابعة أبرز لقطات اللقاء والتفاعل مع أحداثه لحظة بلحظة عبر المنصات الرقمية الرسمية.

وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود المؤسسة لتقريب الأحداث الرياضية الوطنية من المشاهدين، خاصة المباريات التي تجرى في توقيت متأخر، مع الحرص على توفير متابعة آنية لأبرز مستجدات المنتخب الوطني.