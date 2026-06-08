التلفزيون الجزائري يضمن بث 13 مباراة من كأس العالم

أعلن التلفزيون الجزائري عن اقتناء حقوق بث 13 مباراة من نهائيات كأس العالم 2026. في خطوة ستتيح للجمهور الجزائري متابعة منافسات الحدث الكروي العالمي عبر القنوات الوطنية.

ويأتي هذا الاتفاق ضمن جهود المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري لتوفير تغطية لأبرز التظاهرات الرياضية الدولية. وتمكين المشاهدين من متابعة عدد من المباريات مجانًا، خاصة تلك التي تحظى باهتمام واسع من عشاق كرة القدم.

ومن المنتظر أن يشمل جدول البث لقاءات من الدور الأول إلى جانب مواجهات حاسمة في الأدوار المتقدمة. وفق البرنامج الذي سيتم الكشف عنه في وقت لاحق.

ويعد مونديال 2026 حدثًا استثنائيًا في تاريخ البطولة، كونه سيقام لأول مرة بمشاركة 48 منتخبًا، وستحتضنه كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويترقب الجمهور الرياضي الجزائري تفاصيل المباريات التي ستُبث عبر التلفزيون العمومي، في ظل الشعبية الكبيرة التي تحظى بها منافسات كأس العالم داخل الجزائر.