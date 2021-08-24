التلفزيون الجزائري يعتذر على هفوة صدرت من مقدم نشرة الأخبار

قدم التلفزيون الجزائري، اعتذارا، لمشاهديه، نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك، على هفوة صدرت من مقدم نشرة العاشرة صباح بتاريخ 24 أوت 2021، فعوض أن يقرأ “منظمة” نطقها سهوا “منطقة” على المباشر. وذلك عند إعادة قراءة التهم الموجهة للموقوفين في قضية اغتيال جمال بن اسماعيل لدى مثولهم أمام محكمة سيدي امحمد.

وأشارت المؤسة، على إن الهفوة واضحة من خلال سياق الخبر ولا تترك أي مجال للشك.

وأكد التلفزيون الجزائري، إنه قد تم اتخاذ الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الداخلي للمؤسسة اتجاه المذيع.

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