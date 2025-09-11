التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث بطولة العالم لألعاب القوى

كشف التلفزيون العمومي الجزائري، اليوم الخميس، عن اقتناء حقوق البث الحصري لبطولة العالم لألعاب القوى، المقررة من 13 إلى 21 سبتمبر 2025 بالعاصمة اليابانية طوكيو، ذلك في إطار حرصه على توفير تغطية شاملة للجمهور الرياضي وتمكينه من متابعة أبرز المنافسات العالمية في مختلف التخصصات.

وستمكن هذه الخطوة عشاق ألعاب القوى من متابعة الحدث العالمي الكبير على القنوات الوطنية، لا سيما مشاركة النخبة الجزائرية التي ستكون ممثلة بـ11 عداءً وعداءة، يتقدمهم عدد من الأسماء البارزة التي تراهن عليها الجزائر لتحقيق نتائج مشرفة وتشريف الراية الوطنية في المحافل الدولية.

ويسعى التلفزيون العمومي إلى دعم الرياضات الفردية، وتوفير مساحة أوسع لتسليط الضوء على إنجازات الرياضيين الجزائريين في الألعاب العالمية، خصوصًا مع تزايد اهتمام الجمهور المحلي بالمنافسات الأولمبية والعالمية خارج إطار كرة القدم.

وتُعد بطولة العالم لألعاب القوى من أهم المواعيد الرياضية على الصعيد العالمي، حيث تستقطب نخبة العدائين والعداءات من مختلف القارات، وتُعتبر محطة تحضيرية رئيسية لأولمبياد 2028.