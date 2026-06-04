التلفزيون الجزائري يقتني حقوق بث مباريات “الخضر” في مونديال 2026

أعلن التلفزيون الجزائري، اليوم الخميس، توصله إلى اتفاق لاقتناء حقوق نقل مباريات المنتخب الوطني الجزائري في كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من المباريات الأخرى ضمن منافسات البطولة العالمية.

ويعَدُّ هذا الاتفاق خطوة مهمة تتيح للجمهور الجزائري متابعة مشوار “الخضر” في المونديال عبر القنوات الوطنية. فضلاً عن الاستمتاع بمتابعة لقاءات أخرى من منافسات كأس العالم.

ومن المنتظر أن يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بالاتفاق وعدد المباريات المشمولة بحقوق البث خلال الفترة المقبلة. وذلك في إطار التحضيرات الإعلامية لتغطية الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم.