التلفزيون الجزائري يُطلق مسابقة

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، عن إطلاق مسابقة لكتاب السيناريو لانتقاء أعمال اجتماعية ودرامية وفكاهية.

وتأتي هذه المسابقة، حسب بيان لذات المؤسسة، في إطار تطبيق الخطة البرامجية العادية، وكذا الخاصة بشهر رمضان 2023- 2024.

وأوضح البيان، أن المسابقة تخص سيناريوهات لأفلام “TELE FILMS”، ومسلسلات “FEUILLETONS”، وسلسلات كوميدية “SERIES”، وسيتكوم “SITCOMS”.

وأضاف البيان، أنه على الراغبين في المشاركة بالمسابقة، التسجيل في المنصة الرقمية المخصصة خلال الفترة الزمنية المحددة من 1 جويلية إلى 15 أوت 20230.ذ

كما أشار البيان، إلى أنه لا تقبل الأعمال المسجلة على المنصة الرقمية للتلفزيون بعد انتهاء المدة المحددة.

شروط المشاركة في المسابقة

وتتمثل شروط المسابقة واحترام معايير الكتابة الدرامية والفكاهية فيما يلي:

يخص الإعلان السيناريوهات الخاصة بالأصناف التالية: أفلام تلفزيونية “90 دقيقة”، ومسلسلات اجتماعية “30 حلقة × 45 دقيقة لكل حلقة”.

وكذا سلسلات كوميدية “15 حلقة × 15 دقيقة لكل حلقة”، وسيتكوم “15 حلقة × 15 دقيقة لكل حلقة”.

وجوب احترام معايير التسجيل المنصوص عليها ضمن المنصة الرقمية للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، قبل إيداع المشاريع لدي مكتب الضبط العام B.O.G.

ويجب أن تتضمن صفحة غلاف العمل في نسخته الإلكترونية عنوان السيناريو فقط. بمعنى إزالة جميع المعلومات الشخصية كالإسم، العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف.

كما يجب أن لا يكون السيناريو المقترح قد تم تقديمه من قبل لأي جهة كانت سواء تم قبوله أو رفضه.

ويجب أن يكون خط النص المقدم بحجم 14 و نوع الخط Calibri، وأن يكتب بالعربية أو بالأمازيغية.

ويتكون ملف المشاركة في هذه المسابقة من السيرة الذاتية للكاتب، ونسخة ورقية للنص، ونسخة إلكترونية. وملخص النص، ورسالة الإفصاح “Lettre d’intention”.

وشهادة الإيداع لدي الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة ONDA. وكذا إقرار بالملكية الفكرية للنص، وإقرار بأن العمل المقترح غير مقتبس بأي صورة كانت

وأشار البيان، إلى أنه على كتاب السيناريو الراغبين في المشاركة احترام خصوصية المجتمع الجزائري في كتاباتهم. وتفادي الكتابات التي تتضمن كل أشكال العنف.

هذا ويتم التسجيل عبر المنصة الرقمية: services.entv.dz