التلفزيون الجزائري يُلغي النقل المباشر لمباراة “شبيبة القبائل-عين مليلة”

قرر التلفزيون العمومي إلغاء النقل المباشر لمباراة شبيبة القبائل ضد مُضيفه أمل عين مليلة المقررة يوم الأحد لحساب الدور ال32 لمنافسة كأس الجمهورية.

القسم الرياضي للمؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري نشر بيان رسمي أكد فيه استحالة نقل المباراة على المباشر لأسباب تقنية.

البيان قال:”منذ ثلاثة أشهر انتقلنا وطالبنا من إدارة الملعب إصلاح وضعية وضع الكاميرا والربط التقني والفني من الملعب للإرسال والبث”.

البيان ختم:”للأسف لم يحدث ذلك لحد الساعة رغم مجهودات مدرب الفريق انذاك عز الدين أيت جودي وإدارة فريق أمل عين مليلة”.