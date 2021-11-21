التلفزيون العمومي يكشف بالأرقام المُخصصات المالية لبث المُباريات

كشفت اليوم الأحد مؤسسة التلفزيون العمومي عن الأموال التي صُرفت في السنوات الأربع الماضية من أجل بث المباريات المحلية والوطنية.

ونشرت المؤسسة العمومية للتلفزيون العمومي بيان رسمي أكدت فيه دفع قُرابة 23 مليار سنتيم منذ سنة 2018 للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وذلك من أجل اقتناء وبث مباريات الأندية الجزائرية في كأس رابطة أبطال إفريقيا وكذا كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

اضافة الى مباريات المنتخب الوطني الجزائري ودية كانت أو رسمية والتي لُعبت بالجزائر وكذا مباريات منافسة كأس الجمهورية.

وخلال ذات البيان كشفت ذات المؤسسة عن دفع قرابة 43 مليار سنتيم للرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم من أجل شراء حقوق بث مباريات المحترف الأول والمُحترف الثاني سابقا.

في الأخير أكد التلفزيون العمومي انفتاحه على التواصل مع الفاف مستقبلا خدمة لمصالح الرياضة الجزائرية عموما وكرة القدم خصوصا.

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