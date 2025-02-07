التلفزيون العمومي ينقل نهائي السوبر عبر 3 قنوات

أعلن التلفزيون العمومي نقله مباراة نهائي كأس السوبر التي ستجمع بين شباب بلوزداد وغريمه مولودية الجزائر، غدا السبت، بداية من الساعة الـ 17:00.

وكشف التلفزيون العمومي، عبر موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أنه سينقل المباراة عبر ثلاث قنوات مجاناً. ويتعلق الأمر بالقناتين الأولى والرابعة (الأمازيغية) والقناة السادسة (الشبابية).

وستكون الفرصة مواتية للجمهور الرياضي لمتابعة المباراة التي ينتظر أن تكون قوية بالنظر إلى الحساسية الرياضية بين الفريقين.

للإشارة، ستجري المباراة النهائية بملعب 5 جويلية الأولمبي.

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