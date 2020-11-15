التلفزيون العمومي يوضح سبب عدم نقل مباراة العودة ضد زيمبابوي

الرياضة
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التلفزيون العمومي يوضح سبب عدم نقل مباراة العودة ضد زيمبابوي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

أوضحت مؤسسة التلفزيون الجزائري العمومي سهرة اليوم الأحد سبب عدم نقل مباراة المنتخب الوطني ضد نظيره زيمبابوي المقررة غدا الإثنين.

إدارة التلفزيون العمومي نشرت بيان رسميا قالت فيه:”الاتحاد الافريقي لكرة القدم حقبة الرئيس السابق عيسى حياتو منح حقوق بث تصفيات كأس إفريقيا لشركة لاغاردار”.

“على أن تنال الاتحادات الوطنية حقوق بث مباريات فرقها داخليا فيما تبقى حقوق البث حكرا على قناة أجنبية في شمال إفريقيا والشرق الأوسط”.

وختم البيان:”لهذا السبب فإن التلفزيون الجزائري لم ولن يبث مباريات تصفيات كأس إفريقيا خارج الديار لانعدام إمكانية التفاوض مع المالك الحصري”.


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