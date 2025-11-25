التلفزيون العمومي يقتني حقوق بث كل مباريات كأس العرب “فيفا 2025”

أعلنت المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، اليوم الثلاثاء، عن حصولها رسميًا على حقوق بث كافة مباريات بطولة كأس العرب- فيفا 2025.

وهي المنافسة التي ستُقام بدولة قطر في الفترة الممتدة بين 1 و18 ديسمبر الداخل.

وذلك في إطار حرص المؤسسة العمومية على مرافقة أبرز الأحداث الرياضية العربية وإتاحتها للمشاهد الجزائري.

وأكد التلفزيون الجزائري أنه سيخصّص للمسابقة تغطية استثنائية تشمل استوديوهات تحليلية قبل المباريات وبعدها، تبَثّ مباشرة من الجزائر والدوحة، إلى جانب فقرات وتقارير خاصة تمنح الجمهور متابعة وافية لأجواء المنافسة.

كما سيواكب التلفزيون الجزائري أخبار المنتخب الوطني الجزائري لحظة بلحظة من قلب الحدث. مع توفير محتوى متنوع يضع المشاهد في قلب المونديال العربي.

وختمت المؤسسة بيانها بدعوة الجماهير للاستمتاع بأجواء كأس العرب عبر قنوات التلفزيون الجزائري طيلة فترة البطولة.