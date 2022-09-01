التلقيح إجباري ضد هذه الأمراض

أمضى وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد على قرار يحدد جدول التلقيح الإجباري المـضاد لبعض الأمراض المنتقلة.

وتضمن العدد 56 من الجريدة الرسمية صدر قرار مؤرخ في أوّل ربـيع الـثاني عام 1443 الموافق 6 نوفـمـبر سـنـة 2021. يعدل القرار المؤرخ فـي 19شــوال عـام 1439 المـوافـق لـ 3 جويلية سنة 2018. الذي يحدد جدول التلقيح الإجباري المـضاد لـبعـض الأمراض المنتقلة.

ووفقا لهذا القرار تم تحديد جدول التلقيح الإجباري المـضاد لـبعـض الأمراض حسب الجدول التالي: