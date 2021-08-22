التلقيح ضدّ “كورونا” مجانا في الصيدليات بدءًا من الأربعاء المقبل

للوصول إلى تلقيح أكبر عدد من المواطنين خاصة في “مناطق الظل”

يوم تكويني لتمكين الصيادلة من شهادة الكفاءة التي ستؤهلهم لإنجاح العملية

انطلقت، أمس الأحد، أشغال اليوم التكويني لفائدة الصيادلة الخواص، في كيفية حقن اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”، تحسبا لانطلاق حملة التلقيح الوطنية عبر الصيدليات المقررة، يوم الأبعاء المقبل، والتي ستكون مجانية.

وفي تصريح خصّ به القناة الإذاعية، كشف رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري، عن عملية تكوين الصيادلة، والتي سيشرف عليها مجموعة من إطارات وزارة الصحة، ومعهد “باستور”، بالإضافة إلى المديرية العامة للحماية المدنية، لتمكين الصيادلة من شهادة الكفاءة التي تؤهلهم لإنجاح عملية التلقيح ضد “كوفيد – 19”.

كما عرّج رئيس النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص، إلى الدليل الذي أصدرته الوزارة الوصية لفائدة الصيادلة الخواص، قائلا في ذات السياق، إنه يحتوي على معلومات دقيقة حول الإجراءات التقنية والعملية التي تؤطر حملة التلقيح، وذلك منذ بدايتها إلى غاية نهايتها، كما يتضمن الأسئلة التي يتوجب طرحها على المواطنين والتي تسبق عملية التلقيح، إلى جانب توضيح طرق التخلص من النفايات، ووجرد الأعراض الجانبية والإجراءات الاستعجالية.

فيما أكد ذات المتحدث، أن حملة التطعيم ستكون مجانية، إذ ستسمح بالوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، خاصة في “مناطق الظل”.

وكان قد صرح رئيس نقابة الصيادلة الخواص، بأن الصيادلة الخواص سيباشرون عملية التلقيح ضد “كوفيد – 19” في إطار إشراكهم من قبل وزارة الصحة، التي كانت قد رخّصت للصيادلة والعيادات الخاصة بالمشاركة في عملية التطعيم، خاصة وأن الصيدلي قريب جدا من المواطن، والصيدليات منتشرة بصورة كافية عبر جميع مناطق الوطن، حيث أن هناك أزيد من 4000 صيدلية متواجدة في “مناطق الظل”، وأن كل هذه العوامل تجعل الصيدلية مؤهلة لاستقبال المواطنين والتكفل بعملية تلقيحهم بصفة مجانية.