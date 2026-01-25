التلقيح ضد شلل الأطفال.. انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة

انطلقت اليوم الأحد، المرحلة الثالثة والأخيرة من الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال. والتي ستمتد من 25 إلى 31 جانفي 2026.

وتشمل هذه المرحلة جميع الأطفال من عمر شهرين إلى خمس سنوات. بما في ذلك الأطفال الذين تلقوا التلقيح في المرحلتين السابقتين. وذلك بهدف تعزيز المناعة الفردية والجماعية، وضمان بقاء الجزائر خالية من هذا المرض.

ويعدّ اللقاح المحقون ضد شلل الأطفال (VPI) جزءًا من برنامج التلقيح الروتيني الوطني منذ سنة 2015. حيث يتميز بمستوى عالٍ من السلامة والفعالية، مع شبه انعدام للآثار الجانبية.

كما تؤكد وزارة الصحة استمرار التعبئة الشاملة لمختلف الفرق الطبية وشبه الطبية، وتسخير الإمكانيات البشرية واللوجستية اللازمة. إلى جانب التنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين. لضمان إنجاح هذه المرحلة في أفضل الظروف التنظيمية والصحية.

وتجدّد وزارة الصحة دعوتها لكافة الأولياء إلى التوجه بأطفالهم إلى المؤسسات الصحية المعنية بالتلقيح خلال الفترة المحددة. حفاظًا على صحة الأطفال، وتعزيزًا للمناعة الجماعية، وضمانًا لحماية المجتمع من هذا المرض.

كما تأتي هذه المرحلة الحاسمة استكمالًا للنجاح الكبير الذي حققته المرحلتان الأولى والثانية من الحملة. حيث تم تلقيح أكثر من 3.8 ملايين طفل، مع تسجيل نسب تغطية مرتفعة بلغت 95% في المرحلة الأولى و96% في المرحلة الثانية. وهو ما يعكس الانخراط الواسع للأولياء، والجهود الميدانية المكثفة التي بذلها مهنيّو الصحة وكافة الشركاء.

