التلقيح هو الحل .. كورونا تضرب بقوة و32 ولاية تسجل أكثر من 10 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم الاربعاء 1927 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 49 شخص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 167.131 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 4.161 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 850 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 112.900 حالة. بينما يتواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 7 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 9 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 32 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.