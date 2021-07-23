التلقيح هو الحل: كورونا تضرب بقوة .. 25 ولاية سجلت أكثر من 10 حالات

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 1350 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 18 شخصا خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 159.563 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 4026 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 812 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 109.349 حالة. بينما يتواجد 42 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 7 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 16 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 25 ولاية أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا إحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.