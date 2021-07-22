التلميذة ريحان سيدهم تتحصل على أعلى معدل في البكالوريا بتيارت

تيارت تتحصل على نسبة62,17 في شهادة البكالوريا

بلغت نسبة النجاح في شهادة البكالوريا في ولاية تيارت 62,17 ووصل عدد الناجحين 6939 تلميذا تاجحا. و قد تحصلت التلميذة سندس ريحان سيدهم من ثانوية محمد ديب على اعلى معدل في ولاية تيارت بلغ

18,73 بينما تحصل التلميذ احمد عبدالله داود من ثانوية احمد مدغري على المرتبة الثانية ولائيا بمعدل 18,72 اما المرتبة الثالثة كانت من نصيب التلميذة دلال داود من ثانوية احمد مدغري كذلك .