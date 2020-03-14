التلميذ أمين ينجح في امتحان “السانكيام” الأبيض لذوي الإحتياجات الخاصة

تمكن التلميذ أمين برار، المتدرس على مستوى المركز الطبي البيداغوجي التابع لوكالة الموظفين”كناص” ببرج الكيفان، من اجتياز الإمتحان الأبيض الخاص بالسنة الخامسة من التعليم الابتدائي، للتلاميذ المعاقين حركيا، وافتك العلامة الكاملة.

ويزاول التلميذ أمين، تمدرسه منذ 4 سنوات على مستوى المركز، وسيكون أول تلميذ من ذوي الإحتياجات الخاصة يجتاز الإمتحان النهائي لشهادة التعليم الابتدائي في شهر جوان القادم.

لتنجح وكالة الموظفين التابعة لــلصندوق الوطني للـتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء، في تمكين فئة الإحتياجات الخاصة من التمدرس، ومواصلة الدراسة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى إدماجهم في المجتمع.