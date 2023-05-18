قناة النهار التلميذ يعقوب أصغر فلاح بعين العسل.. يأمل في أن يصبح مهندس فلاحي بالطارف بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2023 - 13:17 شارك غرِّد أرسل 11 0 التلميذ يعقوب يبلغ من العمر 11 سنة أصغر فلاح بعين العسل.. يأمل في أن يصبح مهندس فلاحي بالطارف. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Ft84r اقرأ أيضا "الرئيس تبون: "محاربة الفساد متواصلة يوميا وتم إسترجاع أكثر من 22 مليار دولار قناة النهار 06 ماي رئيس الجمهورية: أؤمن بصحافة مبنية على الانتقاد البناء عملا بمقولة "ما خاب من استشار" قناة النهار 06 ماي حكاية نجاح: شباب على طريق الثراء قناة النهار 03 ماي المدية : تنامي ظاهرة التخريب والإعتداء على شبكات وخطوط الكهرباء قناة النهار 02 ماي بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي شاهدوا لحظة اختطـ.ـاف طفل بالقبة😮😮مصالح الأمن تلقي القبض على الخاطفة واكتشاف شبكة مختصة في خطف القصر قناة النهار 14 ماي وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة يسرد تفاصيل جريـ.مة رجل الأعمال وتوقيف المتورطين قناة النهار 04 ماي لشطر عبد العزيز: والدتي من ساندتني في قراري بالتوقف عن الدراسة والتوجه للتجارة قناة النهار 03 ماي بن قرينة يطرح مبادرة "سموها مثلما أردتم" لكن الهدف منها أن لا تتحول الجزائر لساحة فوضى قناة النهار 06 ماي لحظة وصول المنتخب المغربي إلى مطار محمد بوضياف الدولي بقسنطينة قناة النهار 28 أفريل