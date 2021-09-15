التماسات النيابة في قضية ملزي والوزيرين الأولين السابقين أويحيى وسلال

التمست النيابة العامة لدى القطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد،بمحكمة سيدي امحمد، في قضية مدير إقامة الدولة عبد الحميد ملزي عقوبات. حيث تراوحت ما بين 10 سنوات والعامين حبسا نافذا.

وجاء في حق المتهم احمد أويحيى، 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية. كما جاء في حق عبد المالك سلال، 8 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة.

كما التمست النيابة في حق المتهم ملزي عبد الحميد، 7 سنوات حبسا نافذا وملايين دج غرامة مالية نافذة. وشريط فؤاد 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

أما الأبناء المتهمين، فجاء في حقهم، ملزي مولود، احمد وسليم،التماس 4 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين دج غرامة مالية نافذة. والمتهم ملزي وليد التماس 3 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج.

بالإضافة إلى المتهم علاش بخوش مدير الخطوط الجوية السابق، تم التماس 6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. والمتهم شودار احمد مدير العام للاتصالات الجزائر، التماس 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة. والمتهم شريط فؤاد مدير اقامة جنان الميثاق التماس 4 سنوات حبسا نافذا و500 الف دج غرامة مالية نافذة. وباقي المتهمين، اطارات ومسيرين شركة التسيير الفندقي وإقامة الدولة، التمس النائب العام توقيع عقوبات ما بين 3 سنوات وسنتين حبسا نافذا.

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