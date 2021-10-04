التماسات بين الإعدام و20 سنة سجنا نافذا في حق 4 متهمين قتلوا عشريني ببراقي

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الإثنين ، إنزال عقوبة الإعدام في حق ملاكم يدعى “ق.محمد”. وهو المتهم الرئيسي، في جريمة قتل الضحية “ع.بلال”.

كما التمست النيابة ايضا توقيع عقوبات تراوحت مابين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا بحق 3 متهمين شركاء “محمد” بالجريمة. التي كان حي ميهوب ببراقي مسرحا لها،أين تم إزهاق روح الضحية الشاب “بلال”،من طرف الجناة الذين كانوا يشكلون عصابة أحياء. في محاولة منهم الاستيلاء على أغراض المجنى عليه، غير أن الأخير أبدى مقاومة دفاعا على نفسه، فكان مصيره الموت.

وقائع القضية حسب مجريات محاكمة المتهمين، تعود إلى 28 أفريل 2019، بحي “ميهوب” ببراقي، بعد صلاة المغرب. أين قامت عصابة أحياء، مدجّجة بالأسلحة البيضاء، باعتراض طريق الضحية “بلال” بغرض السطو على أغراضه.

غير أن الأخير حاول الإفلات من قبضة المعتدين مبديا مقاومة، وخلالها قام المتهم “ق.محمد” ذو 23 ربيعا. وهذا بتوجيه ضربة قوية بواسطة كرة صلبة التي يستعملها الرياضيون في ممارسة رمي الجلة، أصاب بها رأس الضحية “ع.بلال. بمشاركة صديقه المتهم القاصر “و.نبيل” الذي سبقه بتوجيه لكمة على وجه الضحية أسقطته أرضا. وفقد المجنى عليه “بلال” الوعي، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بالضربة التي سببت له كسرا على مستوى الجمجمة.

تقرير تشريح الجثة اثبت تعرض الضحية إلى نزيف داخلي

واثبت تقرير تشريح الجثة ان الضحية تعرض إلى نزيف داخلي حاد، كانت سببا في أحداث انقطاع في التنفس وتوقف القلب. وعقب وقوع الجريمة، توجه الجاني”ق.محمد” في اليوم الموالي، إلى مصالح الأمن ليدلي بتصريحات كاذبة، للتمويه وتضليل المحققين. مصرحا بأنه وخلال توجهه إلى المنزل العائلي مساء، اعترض طريقه شخصين مجهولين، حيث بادر احدهما بالاعتداء عليه بواسطة سكين. أما الثاني فاستعمل “كيتور”، وخلالها قام صديقه “و.نبيل” بمساعدته على الفرار، للافلات من قبضة المعتدين. مضيفا المتهم انه وفي تلك الأثناء حمل حجارة ورشق بها الفاعلين بطريقة عشوائية، مؤكدا بأنه كان بحالة الدفاع على النفس.

وكشفت التحريات في القضية، بالسماع إلى المتهم الثاني “و.نبيل” وعدد من الشهود من سكان الحي، أن المتهم عن سبق اصرار قام بالاعتداء على الضحية ” بلال” بواسطة كرة صلبة على مستوى الرأس. كما حاول توجيه ضربة ثانية بنفس الأداة قبل ان يتدخل أحدهم وأشهر سيفا في وجه لمنعه ، كما اسفر التحقيق قيام الجاني باخفاء أداة الجريمة. وهذا ما تم إثباته بعدما تراجع المتهم عن تصريحاته لاحقا ليعترف بالوقائع التي ارتكبها.

المتهم تمسك بانكار التهم

المتهم الموقوف ” ق.محمد” وخلال مثوله للمحاكمة، تمسك بانكار التهم المنسوبة اليه المتعلقة بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، في محاولة منه التملص من الأفعال التي ارتكبها. بعدما صرح للمحكمة بأنه بيوم الوقائع اعترض الضحية وعدد من الشبان طريقه. بعد مغادرته قاعة الرياضات وحاولوا الاعتداء عليه، وخلالها لاذ بالفرار. ولأجل الدفاع على نفسه، التقط حجارة ورشق المعتدين عليه، الذين كانوا على بعد منه بحوالي 30 مترا، ثم لاذ بالفرار، دون أن يعرف بأنه اصاب الضحية “بلال”. مضيفا المتهم بأنه لا يعرف المرحوم من قبل كونه قدم إلى منطقة براقي حديثا، ولم تكن بينهما خلافات مسبقة، لكي تكون سببا لازهاق روحه.

من جهتها تابعت المحكمة ايضا 3 متهمين آخرين غير موقوفين، بجناية المشاركة في القتل العمدي، ويتعلق بالمدعو “ز.ابراهيم”، “و.نبيل”، ” ح.رضا” .

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