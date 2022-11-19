التماسات بين الاعدام و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين بقتل جمال بن اسماعيل

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم السبت، تسليط عقوبة الاعدام في حق 100 متهم موقوف متابع بجناية و10 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 500 الف دج في حق 23 متهما متابع في بجنحة في قضية قتل والتنكيل بجثة جمال بن إسماعيل.

وتوبع المتهمون تهما ثقيلة تتعلق بجناية القيام بأفعال إرهابية وتخريبية، تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية وإستقرار المؤسسات وسيرها العادي. عن طريق بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو من إنعدام الأمن من خلال الإعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص.

وكذا تعريض حياة الأشخاص وأمنهم للخطر والمساس بممتلكاتهم. وجناية المشاركة في القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد.

كما تمت متابعتهم بجناية الإعتداء على جمال بن اسماعيل الذي يكون الغرض منه المساس بوحدة التراب الوطني، وجناية المؤامرة التي يكون الغرض منها إرتكاب الجنايات. وجناية الإعتداء الذي يكون الغرض منه التخريب في منطقة أو أكثر.

وكذا جناية إنشاء وتأسيس وتنظيم وتسيير جماعة أو منظمة الغرض منها إرتكاب أفعال تخريبية. جناية الإنخراط والمشاركة في جمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو تقع أنشطتها. وجناية التعذيب والتحريض عليه، جنحة التجمهر المسلح. وجنحة المساس بسلامة وحدة الوطن، جنحة التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء مهامها.

وكذا جنحة تخريب ملك الغير، جنحة تمييز وخطاب الكراهية. وجنحة تلقي أموال من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة. والوحدة الوطنية والسلامة الترابية، تنفيذا لخطة مدبرة داخل وخارج الوطن.