التماسات بين 4 و15 سنة سجنا نافذا لـ 10 وزراء سابقين

التمس وكيل الجمهورية بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد. عقوبة 15 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالي نافذة للوزير الاول الاسبق احمد أويحي. و التماس ادانة الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال بعقوبة 15 سنة حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. و التماس ادانة الوزير السابق بدوي نور الدين بصفته والي ولاية قسنطينة سابقا بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس امر ايداعه من الجلسة رهن الحبس المؤقت في هذه القضية.

كما تم التماس ادانة الوزير السابق براقي ارزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود سابقا التماس ادانته بعقوبة 15 حبس نافذ. و مليون دج غرامة مالية نافذة و التماس ادانة وزير الموارد المائية السابق حسين نسيب بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا. و مليون دج غرامة مالية نافذة.

كما تم التماس ادانة وزير النقل السابق عمار غول بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. و التماس ادانة وزير النقل السابق عمار تو بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و مليون دج غرامة مالية نافذة. و إلتماس ادانة طمار عبد الحميد بصفته وزير ترقية الاستثمار سابقا بعقوبة 12 سنة و مليون دج غرامة مالية نافذة.

عقوبات من 4 إلى 12 سنة حبسا نافذا لباقي المتهمين

وتم التماس ادانة الوزير السابق محمد لوكال بصفته محافظ بنك الجزائر سابقا بعقوبة 5 سنوات حبس نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. و التماس ادانة عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة سابقا بعقوبة 20 حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة. مع التماس امر بالقبض دولي عليه.

كما تم التماس ادانة وزيرة البريد السابقة ايمان هدى فرعون بعقوبة 12 سنة حبسا ومليون دج غرامة مالية نافذة. الى جانب التماس عقوبات اخرى متفاوتة تراوحت بين 4 الى 12 سنة حبسا نافذا لباقي المتهمين. مع التماس مصاردة جميع ممتلكات و الارصدة البنكية للمتهمين المتابعين في قضية الحال.

و جاءت هذه الالتماسات بعد متابعة المتهمين بقضية فساد جديدة تتعلق بإبرام مشاريع و إنجازها بطريقة مخالفة لقانون الصفقات العمومية. ومنحها لعائلة كونيناف.

كما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي منح امتيازات غير مستحقة. وإبرام صفقات مخالفة للقانون وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.