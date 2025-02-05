التماسات بين 5 و 7 سنوات حبسا لمنفذي عمليات سطو على المنازل بعين البنيان

تمكنت مصالح الضبطية للقضائية بعين البنيان من تحديد هوية منفذين عمليات سطو على المنازل ،ويتعلق الأمر بكل من المدعو”ب.م”و”خ.أمين”. وتوقيف أحدهما الذي مثل للمحاكمة لمواجهة تهمة السرقة بظرف التعدد والكسر أمام محكمة الشراقة.

ملابسات القضية تعود لشكوى ضد مجهول تقدمت بها ضحيتان أحدهما مسنة في العقد السابع من العمر تفيد أنها تفاجأت بعرض مسكنها للسرقة خلال غيابها عنه. حيث تم ااستيلا. على مبلغ مالي يقدر ب 85 مليون سنتيم كانت تحتفظ بهم من اجل أداء مناسك الحج بالإضافة إلى هاتفين نقالين وأجهزة إستقبال تلفزيونية.هاته الأخير تقدمت خلال المحاكمة طالب بإلزام المتهم بإعادة اموالها.

من جهته الضحية الثاني الذي أكد تعرض مسكنه للكسر من قبل مجهولين والاستيلاء منه على مجموعة من المجوهرات بالإضافة إلى هاتفين نقالين.وطالب بتعويض بقيمة 100 مليون سنتيم.

المتهم تراجع عن اعترافاته أمام وكيل الجمهورية وأكد أن شريكه المتهم الثاني المتواجد في حالة فرار هو من قام بتنفيذ عمليات السرقة وأن لاعلاقة له بها.

وأمام ما تقدم التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 200 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الأول وعقوبة 7 سنوات حبسا نافذة مع 700 ألف دج غرامة مالية ضد المتهم الثاني مع إصدار أمر بالقبض ضده في الملفين.