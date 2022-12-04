التماسات تصل إلى 10 سنوات سجنا لعصابة سطت على “مرسيدس” من حظيرة وزارة الصيد

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد توقيع عقوبات تراوحت بين الـ10 سنوات والعامين سجنا نافذا في حق جماعة أشرار تتكون من 5 من متهمين بينهم 4 موقوفين عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية جناية السرقة بتوافر ظروف الليل وجنحة الاهمال الواضح المؤدي الى السرقة بتوافر ظرف الليل واستعمال مفاتيح مصطنعة وجحة الاهمال المؤدي الى السرقة واختلاس أموال عمومية.

وفي تفاصيل الملف فإن المتهمين مثلوا أمام هيئة المحكمة لضلوعهم في سرقة مركبة من صنف ‘ مرسيدس” من داخل حظيرة وزارة الصيد البحري مسجلة باسم بلدية الجزائر الوسطى بليلة 17 نوفمبر 2021 في حدود الساعة الرابعة ونصف صباحا.

وباستغلال كاميرات المراقبة تبين أن المركبة تم السطو عليها من قبل شخص مجهول يبدو من خلال طريقة استيلائه على المركبة بأنه متعوّد التردد على حظيرة المركبات لبلدية الجزائر الوسطى.

وفي إطار التحقيق حول ملابسات السرقة وبعد السماع لجميع العاملين على مستوى الحظيرة واستغلالا للاتصالات الصادرة والواردة في هواتفهم النقالة تم التوصل أن السائق ” ع.رضا” تلقى صبيحة الوقائع اتصالين كما تبين أنه تنقل الى غاية منطقة المعذر ولاية المسيلة تزامنا وسرقة المركبة هذا الاخير وبعد مواجهته من طرف رجال الشرطة اعترف أن السرقة نفذها المسمى ” ن.مراد” بعد وضع تحت تصرفه مفتاح مكتب المناوبة الخاص بحراسة الحظيرة وعليه واستمرارا للتحقيقةتم توقيف المتهم ” مراد” الذي اعترف بأنه قام بالعملية باتفاق مسبق مع المدعو ” ع.رضا” الذي خطط معه قبل يومين من سرقة المركبة وكيفية بيعها متفقين مع شخص يدعى ” لخضر” الذي يتكفل هو ببيعها لأحد معارفه.

مضيفا انه تنقل الى ولاية المسيلة على متن السيارة المسروقة مرورا بالآخضرية وعلى مستوى مفترق الطرق التقى بالمتهم المدعو ” حميدة” اللذان كانا على متن شاحنة صغيرة من نوع “شيري” وقام ببتبعهما الى غاية منطقة المعذر ببوسعادة وبعد مضي ثلاثة أيام تم بيع السيارة مقابل مبلغ قدره 40 مليون سنتيم باتفاق مع المتهم ” حميدة” اذ وبعد استلامهم المبلغ قاموا باقتسامه فيما بينهم وتسلم منه حميدة مبلغ قدره 20 مليون سنتيم واختفظ ب10!مليون سنتيم فيما أخذ المتهم لخضر مبلغ 10!مليون سنتيم.

المتهمون وخلال مواجهتهم بالوقائع في جلسة تراوحت تصريحاتهم بين الاعتراف والانكار يتقدمهم سائق الحظيرة “ع.رضا” الذي اعترف بتواطؤه مع صديقه الميكانيكي ” ن.مراد” لتنفيذ الجريمة واقتسام مبلغ السيارة مناصفة.