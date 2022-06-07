التماسات تصل إلى 20 سنة سجنا لمسبوق وطالب جامعي لمحاولتهما قتل شاب بباب الوادي

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء. تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق المتهم الموقوف ” ل.نوفل”. لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. مع توقيع عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج. في حق المتهمين غير الموقوفين كل من المدعو ” ع.محمد عدلان”. و المسمى ” ك.محمد” المتابعين بجناية عدم تقديم مساعدة لشخص في حالة خطر، مع التماس ايداعها السجن من الجلسة.

كما جاءت التماسات النيابة العامة، بعد السماع الى تصريحات المتهمين الثلاث محل المتابعة من طرف هيئة المحكمة. أين ثبت من خلال ملف القضية أن الوقائع جرت على مستوى ساحة ” الساعات الثلاث ” بحي باب الوادي بالعاصمة. أين توجه المتهم ” نوفل” إلى عين المكان بر فقة شريكه في العمل ” عدلان”. الذي شكاه عن عملية نصب تعرض لها من طرف الضحية ” س.عبد الوهاب”. طالت مبلغ مالي يقدر بـ 5 ملايين سنتيم، يعد من صفقة شراء المخدرات.

وخلال تواجد الضحية بمحل المأكولات الخفيفة وهو بصدد تناول وجبة. اقترب منه المتهم “نوفل” واستفسر منه عن المبلغ المدين له لشريكه ” محمد”.

وفي تلك الأثناء شعر الضحية بالخطر فلاذ بالفرار من الأمكنة، غير أن المتهم الرئيسي “نوفل” لحق به ركضا من الخلف. مصرا على قتله، بواسطة سكين من نوع ” كلونداري”. كما تولى شريكيه بغلق الطريق في وجه الضحية حتى يتسنى للمتهم ” نوفل” إمساكه والانفراد به.

كما تلقى الضحية طعنتين متفرقتين الأولى على مستوى الذراع اليمنى، أما الثانية والتي كان وقعها أقوى استقرت بأسفل البطن الجهة اليمنى. مما تسببت في إسقاط المجنى عليه أرضا، فيما لاذ المتهمون بالفرار.

طعنة قوية كادت تودي بحياة الضحية

كما أثبتت الخبرة الطبية، أن الضحية تعرض إلى طعنة قوية بواسطة آلة حادة تسببت في قطع كامل للاوعية. مما أحدث له عاهة مستديمة، كلفته عدة عمليات جراحية مستعجلة لإخراج الهواء من القفص الصدري لإنقاذه من الموت.

المتهم الأول ” نوفل” وخلال مواجهته من طرف رئيس محكمة الجنايات، اعترف جزئيا بالوقائع المنسوبة اليه. كما أقر بانه تنقل إلى غاية مكان تواجد الضحية برفقة شريكه ” محمد ” لأجل الاستسفار منه عن مبلغ الدين. وخلالها تعرض إلى محاولة اعتداء منه، فقام بضربه بواسطة ” مقلم الاظافر” على مستوى ذراعه. نافيا انه هو من طعنه على مستوى البطن.

أما باقي المتهمين فقد اعترفا بانهما كانا متواجدين بساحة الساعات الثلاث وعلى محض الصدفة شاهدا الضحية يتناول وجبته في المطعم. فاقتربا منه برفقة ” نوفل” وبمجرد مشاهدتهما لاذ بالفرار، ناكرين محاولتهما قتله او الترصد له قبلا لنفس الغرض.