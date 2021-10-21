التماس الإعدام لجماعة أشرار قتلوا ابن الحي بخناجر وسيوف في الرغاية

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء بالعاصمة، الخميس توقيع عقوبة الإعدام في جماعة أشرار تضم 6 متهمين. زرعوا الرعب في أحياء الرغاية وعين طاية. لضلوعهم في جريمة قتل بشعة. راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر يدعى “ص.أمين”.

وتعرض الضحية لعدة طعنات بواسطة أسلحة بيضاء، كانت سببا في إزهاق روحه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى الرويبة متأثرا بجروحه.

القضية انطلقت بتاريخ 23 مارس 2020، في حدود الساعة السادسة صباحا. أين تلقت فرقة الدرك الوطني بالعاصمة نداء من فرقة الحماية المدنية، بخصوص تكفلهم بنقل احد الأشخاص. وهو مصاب بعدة جروح بمختلف أنحاء جسمه، إلى مستشفى الرويبة.

وعليه تنقلت ذات المصالح إلى المستشفى، أين وجدت الضحية “ص.امين” قد فارق الحياة، بسبب النزيف الحاد الذي تعرض له.

وعند التنقل إلى مسرح الجريمة، بحي عين طاية، لمباشرة تحقيق في ملابسات الجريمة، عثر رجال الدرك على اربع مناديل ورقية. عليها آثار دم الضحية، وقطع بلاستيكية، ومقبض حديدي لخنجر. إضافة إلى معطف ممزق مرمي على بعد 29 متر من مكان بقع الدم.

وبتاريخ 26 مارس حرر الطبيب الشرعي تقرير تشريح الجثة. أين كشف أن الضحية تعرض إلى عدة إصابات بليغة. على مستوى الرأس، الفخذين، والساقين. مما تسببت له في تمزق الشرايين والأوردة، ومنه أحدثت نزيف حاد. كما أن الإصابات تلك حسب ذات التقرير مردها إلى استعمال آلة حادة.

هذا ما كشفته التحريات..

وفي بداية التحريات الأولية، حامت الشكوك ووجهت المشتبه فيه “ب كمال”. كونه كان يضع “جبيرة” على ذراعه الأيسر. كما كانت عليه خدوش أعلى الجبهة، غير أنه وخلال سماعه انكر علاقته بالوقائع جملة وتفصيلا .

ومواصلة للتحريات، تم السماع إلى الشاهد “ص.حمزة” شقيق الضحية ” أمين “. حيث أكد بأنه حضر إلى منزلهم العائلي يوم قبل الحادثة المدعو “ب اسامة” برفقة أشخاص مدججين بالاسلحة البيضاء. سيوف وخناجر، وهم يرددون عبارة ” اليوم نقتلوك” كانت تهديدا موجها لشقيقه الضحية.

“ب.فاتح”، “ح.وليد”،” ر.خالد” بأنهم يريدون قتل شقيقه. مؤكدا ان “خالد “و.أحمد ” هم من ترصدا لشقيقه لازهاق روحه.

وأفضت التحقيقات، إلى تعرض المتهم “ب.كمال” إلى إصابات متفاوتة الخطورة. حيث استفاد من عجز طبي قدره 18 يوما، كما تعرض المتهم “ب.فاتح” المتواجد حاليا في حالة فرار إلى إصابات. ليستفيد من عجز قدره يومين.

وعليه تم توقيف المتهمين “ب.خالد”، ” ب.احمد”،” ب.كمال”، ” ب.اسامة”، “ب.وليد” ، “ب.فاتح” جنايات تكوين جمعية أشرار. بغرض الإعداد لجناية والاعتداء على الأشخاص، القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.