التماس الإعدام لسبعيني لضلوعه في حرائق “بوشوالي” بتيزي وزو

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة الإعدام في حق سبعيني الموقوف “ي.ناصر”. بتهم تتعلق بجناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابية. وبث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الامن من خلال الاعتداء المعنوي على الأشخاص.

وتعريض حياتهم وأمنهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الغابات والحقول المزروعة أدت الى موت عدة أشخاص. في أعقاب نشوب حرائق مهولة بقرية “بوشوالي” بولاية تيزي وزو أودى بحياة 4 أشخاص من نفس المنطقة ” الدشرة”. خلال الصائفة المنصرمة أين سجلت الحماية المدنية نشوب 36 حريق بـ18 بولاية عبر ربوع الوطن، أودت بحياة 6 أشخاص بتيزي وزو.

كما جاء توجيه الإتهام الى المتهم في قضية الحال، عقب نشوب حريق بقرية “بوشوالي” بتيزي وزو خلال شهر اوت لعام 2021. اذ أسفرت التحريات رجال الدرك الوطني، إلى أن سبب النيران المنبعثة هو ” ي.ناصر” الذي كان واقفا أمام مسكنه. في الوقت الذي همّ فيه الجيران وسكان القرية المجاورة في الهروب للنجاة من الموت. من بينهم أقارب المتهم وأفراد عائلته القاطنين معه بنفس المسكن.

وفي اطار التحقيق تم توقيف المتهم في قضية الحال، اعترف بأنه هو المتسبب في الحرائق المشتعلة. لقيامه بحرق الأعشاب الضارة التي كانت بجوار مزرعة تقرب عن مسكنه ببضعة كيلومترات.

المتهم ولدى مواجهته بالوقائع المنسوبة اليه، تمسك بالانكار القاطع مصرحا لهيئة المحكمة، بأنه بيوم الوقائع كان مريضا طريح الفراش لاصابته بوباء كورونا. كما أنه سمع قريبه وأحد الجيران ينادون عليه، من خارج المنزل بغرض الهروب معهم باعتبار ان السنة النيران كانت تقترب باتجاه منزله.

كما نفى الشهود الخمسة الذين استمعت إليهم المحكمة تواجد المتهم بمكان الحريق، أو مشاهدتهم له خارج المنزل.