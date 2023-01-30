التماس الإعدام لمسبوق ذبح ممرضة من الوريد إلى الوريد

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة الاعدام، في حق المتهم الموقوف المدعو ” ع.حسين”. مسبوق قضائيا في جرائم المخدرات والسرقة، عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. وهي الجريمة الفظيعة التي استيقظ عليها حي بن طلحة ببراقي شرقي العاصمة. لقيام الجاني يذبح جارته المسماة ” ط.ز” ممرضة بمستشفى ” تيقصرايين” بالعاصمة، من الوريد الى الوريد بواسطة سكين بغرض السرقة.

وكشفت جلسة محاكمة المتهم “ع.حسين” أن الاخير وخلال يوم الوقائع الموافق ل11 أوت 2021. وبعد استيقاضه قي الصباح الباكر في حدود الساعة الثامنة ارتشف فنجان قهوة. ثم راودته فكرة سرقة أي شخص يصادفه في طريقه، وفي حدود الساعة الثامنة ونصف وبعد مغادرته المنزل العائلي حاملا معه سكين بخصره، وخلالها شاهد امرأة تغادر العمارة فقرر الاعتداء عليها وسلبها أغراضها الشخصية.

وعلى حين غرة انقض عليها من الخلف لشل حركتها وهي تقف بين سيارتين مركونتين، فسقطت مغماة عليها أرضا متأثرة من الخنق. وفي تلك الاثناء شاهده احد قاطني الحي المدعو ” يوسف” فطلب من المتهم الانصراف من المكان، غير أن المتهم استل السكين من سرواله. وقام بذبح الضحية من الوريد الى الوريد وهي ملقاة أرضا. ثم قام بتفتيش الحقيبة اليدوية واستولى على مبلغ مالي قدره 28 الف دج وهاتفين نقالين. وقطعة من الحلي من الذهب الخالص، في حين قام التخلص من الوثائق الخاصة بالعائلة بمفرغة النفايات. ليتوجه بعدها الجاني نحو المنزل العائلي أين قام باستبدال ملابسه الملطخة بالدماء، وغسل السكين من الدماء.

الجاني حاول التظاهر بانه مضطرب عقليا

وفي إطار التحقيق تم نقل الضحية من طرف أفراد الدرك الوطني الى مصلحة حفظ الجثث أين أفاد تقرير الطبيب الشرعي أن الضحية فارقت الحياة متأثرة بجرح عميق في الرقبة ناتجة عن الذبح. واستكمالا لإجراءات التحقيق في ملابسات الجريمة، تم توقيف الجاني بمقر سكناه وهو يهم بالمغادرة في اليوم الموالي من ارتكاب الجريمة.

المتهم وخلال مواجهته بالوقائع في الجلسة حاول التظاهر بأنه شخص غير سوي، ومريض عقليا. رافضا الجواب على أسئلة رئيس الجلسة مخاطبا الاخيرة ” مانحبش تجبديلي على هذي المرأة..مانيش حاب نتكلم”.