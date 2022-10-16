التماس الحبس النافذ لمدة 5 سنوات لمدير وعدد من إطارات مصنع حجار السود أمام محكمة عزابة بسكيكدة

التمست المحكمة الابتدائية بعزابة في سكيكدة ، في ساعة متأخرة من مساء اليوم، عقوبة الحبس النافذ لمدة 5 سنوات و 1 مليون دج غرامة مالية، في حق مدير و عدد من إطارات مصنع الأسمنت حجار السود ببلدية بكوش لخضر ، شرقي ولاية سكيكدة ، بعد متابعتهم بتهم تتعلق بجنحة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات، جنحة إساءة استغلال الوظيفة بالامتناع عمدا على تأدية عمل في إطار ممارسة وظائفه على نحو تخرق القوانين التنظيمات.

تعود حيثيات القضية إلى تقدم مقاول هو ضحية في قضية الحال بشكوى إلى مصالح الأمن مشروع مفادها سحب المشروع المذكور منه منه بعد أن فاز بمناقصتة وفقا للتنظيمات المعمول بها، ومنحه لمقاولة أخرى لا تتوفر على الشروط ـ بحسب الشكوى ـ الضبطية القضائية باشرت تحقيقات معمقة كشفت عن وجود تلاعبات في منح الصفقة، قبل أن يتم تحويل القضية إلى الجهات القضائية التي فتحت تحقيقا دام مدة من الزمن انتهى بتوجيه تهم لإطارات المؤسسة يتقدمهم مدير المؤسسة و مدير المشتريات، مدير التنمية البشرية، مدير العمليات، ومدير المالية و متهمين آخرين يصل عددهم إلى 15 متهما.