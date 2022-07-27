التماس الحبس لشابين استوليا على مجوهرات من شقة جارهما بالعاصمة

تابعت أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة اليوم الاربعاء، شابين موقوفين بتهمة السرقة بالكسر اضرارا بجارهما الذي تعرض لسرقة شقته بالعاصمة خلال فترة غيابه.

وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن مثول المتهمين امام محكمة الاستئناف جاء في اعقاب شكوى تقدم بها جارهما الضحية أمام مصالح الأمن، بعد عودته من السفر أين اكتشف ان مسكنه تعرض للسرقة من طرف مجهول عن طريق الكسر ، طالت مجوهرات زوجته المتمثلة في زوجين من الاقراط وخاتمين وساعتين من النوعية الرفيعة.

وأسفرت التحقيقات عن كشف هوية المشتبه فيهما ويخص الامر شابين يقطنان بنفس الحي مقر اقامة الضحية، اذ وبعد توقيفهما اعترفا بفعلتهما حيث صرح المتهم الأول أنه قام بسرقة شقة الضحية من أجل تسديد تكاليف علاج زوجته المصابة بمرض مزمن.

كما تم في إطار التحقيق، تحديد مكان تواجد المسروقات التي عثر عليها عن مجوهراتي شمال العاصمة، بعدما اشتراها الاخير بمحله من عند المتهمين ليتم متابعته هو الآخر بجنحة اخفاء أشياء مسروقة.

فيما تم ضبط الساعتين بحوزة المتهم الأول كونه لم تتسنى له الفرصة في بيعهما.

المتهمان اعترفا خلال محاكمتها بالوقائع المنسوبة اليهما. وأعربا عن ندمهما ملتمسين افادتهما بأقصى ظروف التخفيف على لسان محاميهما.

أما ممثل النيابة العامة فقد التمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق كلا المتهمين.