التماس الحبس لشريك مدمن مخدرات توفي بالمستشفى لابتلاعه 3 أكياس من “تشوشنة”

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الاثنين تسليط عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج في حق المتهم الموقوف” ج.أ”. عن تهمة حيازة المخدرات بغرض العرض على الغير.

كما التمس تطبيق القانون في حق المتهم الثاني المدعو ” ع.ح” الذي وافته المنية بالمستشفى. إثر ابتلاعه كمية من المخدرات من نوع ” تشوشنة” خشية من ضبطه متلبسا بها.

وحسب مجريات المحاكمة التي مثل فيها المتهم ” ج.أ” لمواجهة التهم المنسوبة إليه. تبين أن عملية توقيف هذا الاخير كان بتاريخ 24 ديسمبر 2022 بحي برج الكيفان شرقي العاصمة. إثر دورية روتينية لرجال الضبطية القضائية بحيث.

وبعد اقتراب الأخيرة لتفتيش المتهمين قام المتهم المرحوم ” ع.ح” بابتلاع 3 أكياس من المخدرات. يقدر وزنها اجمالا ب 2 غرام خشية من ضبط الكمية بحوزته. أما المتهم الحالي فقد ضبط بحوزته بعد تفتيشه قرصين من المخدرات من نوع “بريقابلين”. فجرى توقيف كليهما واحالتهما الى التحقيق.

وخلال الجلسة صرح المتهم ” ج.أ” أن صديقه المتوفي كام يحوز بيوم الوقائع كمية من المخدرات من نوع ” تشوشنة” بداخل أكياس اذ وبمجرد مشاهدتهما رجال الشرطة قام بابتلاعها واحدة تلقى الأخرى وهو في حالة ذعر خشية من توقيفه متلبسا بالجرم أما هو فضبط بحوزته قرصين موجهتين للاستهلاك الشخصي نافيا تهمة الترويج أو عرضها على الغير.

كما كشف دفاع المتهم المتوفي أن موكله مات بالمستشفى متأثرا بالجرعات المضاعفة التي استهلكها بعدما شعر بآلام مفاجئة خلال اخصاعه للتحقيق في ذات القضية ملتمسا من المحكمة وهو في حالة تأثر على موكله تطبيق القانون .

أما دفاع المتهم الموقوف فقد التمس من هيئة المحكمة إفادة موكله بالبراءة لاعترافه منذ الوهلة الأولى باستهلاك المخدرات وانكاره المتاجرة بها.