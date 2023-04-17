التماس الحبس لعصابة سلبت رعية تركي مبلغ 1300 دولار بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية نافذة قدرها 200 الف دج، في حق أعصابة تضم متهمين من ذوي السّوابق العدلية. عن تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بالتعدد. و راح ضحيتها رعيّة تركي، لسلبه مبلغ 1300 دولار أمريكي، خلال تواجده بمطعم ضواحي العاصمة.

أطوار قضية الحال، تعود حيثياتها إلى تاريخ 10 أفريل الفارط، أين تقدم رعية تركي أمام مصالح الأمن الحضري بالمحمدية لإيداع شكوى. مفادها تعرضه إلى عملية سطو، طالت مبلغ مالي كان بحوزته مقدرا قيمته ب1200 دولار. مفيدا الشاكي أنه وخلال توجهه إلى الفندق، اكتشف إختفاء مبلغه المالي، مذكرا أنه قبل توجهه إلى الفندق كان بمطعم بالصنوبر البحري.

التحريات تكشف المستور..

وعلى إثر المعلومات الواردة باشرت ذات المصالح تحرياتها الأولية، لتتمكّن في وقت وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهم. انطلاقا من استغلال كاميرات المراقبة المتواجدة بالمطعم وعلى مستوى معرض الصنوبر البحري. حيث تمّ توقيف أول متهم ويتعلق الأمر بكل من “ل،كريم”، الذي كشف خلال محاضر استجوابه أمام الشرطة. عن باقي المتهمين ويتعلق الأمر بكل من “ش،محمد صبري”،”ش.سيد علي”،”ك.اسماعيل”، معترفا بأنه قام بسرقة الضحية بمشاركة المتهمين المذكورين،حيث تولى “ف.اسماعيل” بالترصد للضحية. إلى غاية وصوله إلى معرض الصنوبر البحري، ودخوله المطعم، حيث وبعد جلوسه إلى الطاولة لتناول وجبة الفطور، أين قام بنزع معطفه. ووضعه جانبا على الكرسي، قام هو بالجلوس بالطاولة المجاورة للضحية رفقة باقي المتهمين. ليتولى بنفسه سرقة المبلغ المالي الذي كان بالجيب، بينما كان الضحية منهمكا بتناول وجبته.

واستغلالا للمعلومات التي أوردها الموقوف “كريم” تم تحديد هوية عن باقي المتهمين. وتم توقيفهم، وعلى إثره تم إحالة الموقوفين إلى الجهات القضائية المختصة إقليميا،بعد تحرير محاضر سماعهم الأوليّة.

وخلال مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة حاول كل واحد منهم التنصل من المسؤولية الجزائية، بما فيهم المتهم “ش.محمد صبري” حلاق بالعاصمة. الذي تراجع عن أقواله الاوللية اين اعترف بأنه كان متواجدا بالمطعم رفقة باقي المتهمين. إلا أن رئيس الجلسة، واجهه بمحاضر اعترافه، مذكرا باقي المتهمين أيضا من بينهم المتهم الرئيسي”ل.عبد الكريم”، بتصريحاتهم التي جاءت متسلسلة. وكشفت بالتفصيل دور كل متهم خلال سرقتهم الرعية التركي.

من جهته الرعية التركي تأسس كطرف مدني وطالب باسترداد مبلغه المسروق مع دينار رمزي كتعويض عن الضرر اللاحق به.