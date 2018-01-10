التماس المؤبد لبارونين هرّبا 8 قناطير من “الزطلة” المغربية

التمست نيابة محكمة الجنايات بالدار البيضاء، الأربعاء السجن المؤبد في حق، متهمين اثنين، ضمن شبكة إجرامية تنشط في إطار منظمة دولية.

الشبكة تهرّب “الزطلة” عبر الحدود المغربية الجزائرية، وتستوردها عن طريق بارون مغربي يدعى” عبد القادر المروكي”، مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

حيث تمكّنا عناصر الجمارك من توقيف مركبة من نوع “رونو ماستر” محمّلة 4 قناطير ونصف من الكيف بمنطقة “أفلو”.

المركبة كان على متنها المتهم الرئيسي “حمزة.ج” وهو بصدد نقلها إلى ولاية الأغواط إلى أحد الأشخاص، مقابل مبلغ 90 مليون سنتيم.

و تعود تفاصيل القضية لتاريخ 7 جويلية 2014، حيث تمّ توقيف مركبة للنقل الجماعي من نوع ” رونو ماستر”.

وهذا على مستوى ” حسيان الذيب” بأفلو، كان يقودها المدع “حمزة.ج” ، وبعد إخضاع المركبة للتفتيش تم العثور على الكيف المعالج.

الكمية كانت مخبأة بإحكام تحت الكراسي، وعلى الجانبين، مهيّأة للتّهريب، قدّر وزنها بحوالي 464 كلغ.

وصرح ” حمزة” أنّ المخدرات التي بحوزته تسلمها من عند المدعو “لالي توفيق”، تعرف عليه بشاطئ مرسى بن مهيدي بتلمسان.

بالإضافة إلى شخص آخر يدعى “موح” مضيفا أن “لالي” أمره بإيصال السموم إلى أحد الأشخاص بالأغواط، مقابل 90 مليون سنتيم.

وأخبره أنّ المركبة تسير بوثائق ولوحة ترقيم مزوّرة، معترفا بأنه سبق وأن كلفه خلال شهر ماي بنقل شحنة إلى ورقلة.

وقدّر وزن الشّحنة بـ 3.5 قنطار، مقابل 70 مليون سنتيم، وينقلها بعد أن يتسلّمها من طرف”ت محمد” وهاتف نقال جديد.

وعليه تمّ توقيف “محمد.ت” بمقر سكناه بوهران، حيث اعترف بأن ” حمزة” يقربه بالحي، وعرض عليه نقل المخدرات إلى ورقلة.

وهذا مقابل 3 ألاف دج للكيلو غرام الواحد، وأن الكمية المضبوطة تعود لبارون مغربي يدعى “عبد القادر المروكي”.

المتهم “حمزة” وخلال مثوله للمحاكمة اعترف بحيازته للمخدرات بطريقة غير مشروعة وشرائها قصد البيع، وشحنها ونقلها.

بالإضافة إلى جناية تكوين جماعة أشرار، التهريب، واعترف بالتهم المنسوبة إليه، مبررا أياها بحاجته الماسة إلى المال، لاعالته عائلته.

فيما تمسك ” محمد” بنكرانه لملكيته للمخدرات، معترفا بعلاقته الجوار مع “حمزة” فقط.