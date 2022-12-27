التماس المؤبد لتجار مضاربين ورعية مالي لمحاولة تهريب 3.876 وحدة من الزيت و22 طن سكر 

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الابتدائية الدار البيضاء اليوم الثلاثاء. تسليط عقوبة السجن المؤبد في حق 4 متهمين موقوفين متابعين بتهم المضاربة غير المشروعة. في إطار جماعة إجرامية منظمة وجناية التهريب، وجنحة الإقامة الغير شرعية

ويتواجد ضمن المتهين رعية افريقي من جنسية مالية، مقيم بطريقة غير شرعية بأرض الوطن.

وأكد النائب العام أن التهم المتابع بها المتهمين خطيرة جدا. باعتبار أن المتهمين كانوا يقومون بتهريب المواد الغذائية المدعمة. من طرف الدولة عبر الحدود الجنوبية بولاية تمنراست.

كما أشار ذات الهيئة القضائية أن المتهمين الذين كانوا ينشطون في اطار جماعة إجرامية منظمة. كما خلقوا من خلال الأفعال المرتكبة البلبلة والفوضى والغليان الاجتماعي، ملتمسا ردع المتهمين بحكم قضائي رادع.

بالإضافة إلى ذلك ثبت من الملف أن الوقائع انطلقت بتاريخ 30 سبتمبر 2022. أين تم ضبط كلا المتهمين الموقوفين كل من ” ب.أ” السائق و” ه.ع” فيما لاذ ثالثهم بالفرار.

ويتعلق الامر بالرعية المالي المدعو ” ماقا” ، متلبسين بتهريب كمية معتبرة من المواد الغذائية. على مستوى مخرج ولاية تمنراست على متن شاحنة، بغرض تهريبها خارج الوطن.

كما تمثلت السلع محل التهريب في 2.5 طن من مادة الفرينة، و3.876 الاف وحدة من الزيت ذات سعة 5 لتر. بالاضافة الى 22 طن من مادة السكر.

وخلال عملية التوقيف قام المتهم ” ه.ع” بتقديم هوية خاطئة لمصالح الأمن. كما تمكنت ذات المصالح في إطار التحقيق دوما من تحديد هوية الممول الحقيقي لهؤلاء المتهمين الموقوفين بالسلع محل الجريمة. ويتعلق الامر بالمدعو ” ع.س. الدين” هذا الاخير صرح انه يتولى تسيير محلات تجارية ملك لشقيقه.

اعترافات المتهمين..

ولدى سماع المشتبه فيه الأول ” ب.أ” أن الشاحنة ليست ملكه والسلعة المضبوطة. والفاتورة ملك للمدعو ” ن.خ” والتي تتضمن سلع اخرى تتعلق 1000وحدة صابون. 200 وحدة ” القاطو” غير ان الشاحنة كانت محملة بمواد الزيت والفرينة محل الحجز.

كما قام سائق الشاحنة ” ب.أ” دل مصالح الأمن على مكان تحميل السلع. وتبين أن المخزن الخاص ببيع المواد الغذائية بالجملة الكائن بسوق الغنم بتمنراست.

كما صرح الرعية الافريقي الذي كان على متن الشاحنة أنه ليس له اي علاقة. وانه قام بدفع مبلغ 5 الاف دج للرعية الفار ” ماقا” مقابل توصيله لمدينة ” قاو” المالية.

المتهمون وخلال مثولهم للمحاكمة حاولوا التهرب من المسؤولية الجزائية. من خلال إنكارهم للوقائع المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا بما فيهم الرعية الافريقي. الذي قال انه كان بصدد السفر الى بلده مالي.