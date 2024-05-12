التماس المؤبد لعصابة مسلحة أبرمت صفقة بيع “فليميجان” للسطو على ضحاياهم

التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد، توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق 3 متهمين موقوفين. لضلوعهم في جريمة خطيرة تتعلق بالسرقة مرفقة. بمحاولة القتل راح ضحيتها شابين من مدينة الاخضرية ولاية البويرة.

وفي تفاصيل المحاكمة التي عرضتها هيئة المحكمة، فإن الوقائع تعود الى 19 فيفري 2023، وتحديدا بعين المالحة بالعاصمة. أين جرى الاتفاق مع الضحيتين كل من ” شاوش” و” عيادي “. القادمين من الأخضرية مع المتهم صاحب صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن فيها عن بيع ألعاب نارية ” شماريخ” ويتعلق الأمر بالمدعو “ص.عبد الرزاق”.

ولدى وصول المتهمين المنطقة اتصالا بالمتهم ” عبد الرزاق” باعتباره صاحب الصفقة. الذي قام باستدراجه وفق خطة محكمة إلى غاية الحي، أين كان متفقا مع شريكيه ” ز. عبد الحكيم ” ، و ” د . عبد النور”.

بحيث وبعد توقف الضحيتين بمركبتهما صعد المتهمين ” عبد الحكيم ” و” عبد النور” فيما قام ” عبد الرزاق “. بالانفراد بالتضحية الأولى حيث قام بالاعتداء عليه بواسطة سلاح أبيض ” سيف” ، على مستوى الوجه، ثم قام بالاستيلاء على أمواله.

ونفس الطريقه انتهجها المتهمين شريكيه مع الضحية الثانية حيث اعتديا عليه بواسطة قضيب حديدي وسطيا على أمواله.

وفي الجلسة أنكر المتهمون نكرانا قاطعا اعتداءهم على الضحيتين، بحيث حاول كل متهم الصاق التهمة بالآخر.

والجدير بالذكر تم الاطاحة بأفراد العصابة بعد الترويج للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي. في صفحة ” عصابة الاحياء” عبر فيديو ملتقط من مسرح الجريمة.