التماس المؤبد لمسبوق حاول قتل غريمه مرتين متتاليتين بواسطة “سيف”بسبب خلاف ببرج الكيفان

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الأحد ،تسليط عقوبة المؤبد في حق مسبوق قضائيا، عن محاولته قتل الضحية ابن الحي.

المتهم تورط في محاولتين فاشلتين، مستعملا سيف من الحجم الكبير، لتصفية خلافات شخصية معه ابن حيه

وعلى إثر شكوى رسمها الضحية بتاريخ 27 جويلية 2019، جاء في فحواها انه بتاريخ سابق وتحديدا يوم 26 جوان 2019، تعرض إلى اعتداء بواسطة سيف من طرف المشتكى منه”س. فاتح”.

وقال أن المتهم أصابه في مناطق مختلفة من جسده مسببا له جروحا عميقة بعمق 12سم.ليخضع لتقطيب جروحه، وافادته بعجز طبي قدره 30 يوما.

وبعد هذا الاعتداء عاود المتهم الكرة، حيث بتاريخ 26 جويلية 2019، باغته “س. فاتح” بضربة بواسطة سيف.

وبنفس الطريقة مما الحق به ضررا جسيما،بعد اصابته على مستوى مرفق ذراعه الأيسر ، ليستفيد من عجز طبي مؤقت قدره 10 أيام.

المتهم وخلال مثوله للمحاكمة حاول مراوغة العدالة.

واختلق رواية جديدة، على أساس أن الاعتداء الذي تعرض له الضحية كان من طرف شخص آخر يدعى “س. نذير” ،ناكرا قيامه بذلك.

غير أن النيابة العامة، وقفت في وجهه بالمرصاد من خلال تصريحات الشهود وهو جيران الضحية الذين انقذوه من موت محتم، بعد تدخلهم في، الوقت المناسب.

فضلا عن الصور الفوتوغرافية التي اعتبرتها النيابة قرائن قوية لتدين المتهم ،ملتمسا في حقه أقصى عقوبة.