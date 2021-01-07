التماس المؤبد لمير بن عكنون السابق بوعرابة كمال عن تهمة تزوير مداولات عام 2012

التمست النيابة العامة بمحكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الخميس توقيع عقوبة السجن المؤبد في حق رئيس المجلس الشعبي البلدي ببلدية بن عكنون السابق المتهم “بوعرابة كمال”.

هذا ووجهت لبوعرابة تهمة التزوير في وثيقة رسمية وعمومية، بإحداث تغيير في المحرر والكتابة في السجلات.

وجاءت طلبات النيابة بعد مرافعته في القضية، أين اعتبر الجرم ثابت بركنه المادي في حق المتهم والذي طال مداولة رقم “25”.

وكانت تهمة التزوير قد وجهته له بعد أول اجتماع عقده مع أعضاء المجلس عام 2012، بعد مضي 13 يوما من انتخابه كرئيس للمجلس الشعبي البلدي ببلدية بن عكنون.

وأقدم المتهم على إحداث تغييرات في المداولة التي تضمنت تعيين مندوبين بكل من حي مالكي وزايداك.

وتم تسجيل تلك المداولة من دون المصادقة على أعضاء المجلس أو الوصاية المختصة، بعدما تم رفض ملخص المداولة من قبل الوصاية بسبب عدم اعتبار منطقة زايداك كملحقة.

وقبل هذا تمسك المتهم بتزوير المداولة محل المتابعة، وقال بأنه قام بفصلها بطلب من الوصاية.

وقال المتهم أنه قام بذلك وفق ترقيم السجل، وهو الإجراء المعمول به في بقية مجالس البلدية.

وينتظر بعد ساعات من الآن النطق في الحكم في حق المتهم بوعرابة كمال بعد الخروج من غرفة المداولة.